Es ist ganz klar eine Landtagswahl, die morgen in Hessen ansteht. Der Wähler entscheidet über die 110 Abgeordneten des Landesparlaments in Wiesbaden, nicht über den Bundestag und die künftige Regierung in Berlin. Und doch wird die Wahl wie die vor zwei Wochen in Bayern wieder stark von der Bundespolitik überschattet. Der Unmut über die vorausgegangenen Chaostage in der großen Koalition ist nach allen Umfragen so groß, dass er gravierende Folgen für die Politik im Hessenland hat.

CDU und SPD, also die in Berlin regierenden Parteien, müssen mit deutlichen Verlusten rechnen, die im Bund oppositionellen Grünen können sich auf einen satten Zuwachs freuen. Die FDP kommt diesmal wohl ohne Zitterpartie wieder in den Landtag, profitiert aber nur in geringem Maße von dem Umschwung. Christian Lindners Ausstieg aus den Jamaika-Gesprächen, die ja erst den Weg für die Groko ebneten, ist noch nicht vergessen. Auch die Linke scheint sich zu stabilisieren, und die AfD wird wohl zweistellig auch in den letzten Landtag einziehen, dem sie bislang noch nicht angehört.

Die von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel in diesem Fall einmal fast wortgleich vorgebrachten Appelle, dass Hessen eben Hessen ist und nicht Bayern oder der Bund, könnten noch ein wenig bewirkt haben, denn immerhin scheint das Pendel nicht ganz so krass auszuschlagen wie bei der Wahl im Nachbarland vor zwei Wochen. Den ganz großen Umschwung haben sie aber gemäß den Meinungsforschern wohl nicht mehr gebracht. Das ist insofern schade, als ein Urteil der Wähler über fünf Jahre Schwarz-Grün, aber auch die Programme der Opposition höchst interessant und allemal der Mühe wert wäre.

Das Bündnis von „Volker“ und „Tarek“, wie sich die einstigen Kontrahenten inzwischen beim Vornamen nennen, ist so gut wie ohne öffentlichen Streit ausgekommen und hat ebenso vertrauensvoll wie harmonisch zusammengearbeitet. Sowohl CDU als auch Grüne haben dennoch ihre Identität gewahrt und jeweils ihnen wichtige Anliegen durchgesetzt und auch den Flüchtlingsansturm gut bewältigt. Dennoch sind auch die Argumente der Oppositionsparteien nicht von der Hand zu weisen, dass mehr für bezahlbares Wohnen, Bildung und Verkehr getan werden muss.

Welche Koalition aus der Wahl hervorgeht, ist angesichts der knappen Umfrageergebnisse offener denn je. Hessen war schon immer ein Politiklabor, so dass ganz neue Konstellationen alles andere als ausgeschlossen erscheinen. Ob Jamaika im Land ganz im Gegensatz zum Bund doch klappt oder es gar zu Rot-Rot-Grün respektive Grün-Rot-Rot kommt: Vieles ist denkbar. Klar ist nur: Darum geht es und nicht um Haltungsnoten für die Politik im fernen Berlin.

