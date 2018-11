Deutsche Sparer und Anleger müssen für die Schieflagen von Banken in anderen Ländern der Eurozone haften – das fürchten die Kläger gegen die europäische Bankenunion. Die Verfassungsrichter in Karlsruhe hörten ihnen gestern sehr genau zu. Tatsächlich kann man mit Sorgen etwa auf Banken in Italien schauen. Sie sitzen auf Milliardenbeträgen an faulen Krediten. Das sei viel zu viel, sagen auch europäische Bankenaufseher.

Doch die Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht hegen übertriebene Zweifel. Ziel der europäischen Bankenaufseher ist es gerade, dass der Steuerzahler nicht mehr – wie während der Finanzkrise – zur Kasse gebeten wird, wenn eine Bank in Schieflage gerät. Und für kleinere Institute und Sparkassen sind ohnehin weiter nationale Aufseher zuständig. Die mittlerweile seit gut vier Jahren geltenden Regelungen haben die Banken sicherer gemacht, weil sie mehr Kapital zurücklegen mussten. Die Institute stehen heute deutlich stabiler da als vor zehn Jahren.

Das System hat sich bewährt, auch wenn bislang noch keine Großbank in eine bedrohliche Lage geraten ist. Dennoch ist es kaum vorstellbar, dass die Karlsruher Richter das System zurückdrehen und wieder in nationale Hände legen. Das wäre nicht praktikabel – und unsinnig noch dazu.

