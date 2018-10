Übung macht den Meister

Ein Arzt im Krankenhaus, das ahnt man auch als Laie, ist mitunter extremen Situationen ausgesetzt. Die zu bewältigen, lässt sich nur in der Praxis lernen. Eine Übung, so gut sie sein mag, ist und bleibt nichts anderes als eine Übung. Aber deswegen darauf zu verzichten, wäre auch nicht hilfreich. Im Gegenteil: Wer seine Fähigkeiten nur in der Theorie beherrscht, darf nicht auf Patienten losgelassen werden.

Im auf Effizienz getrimmten Krankenhausalltag und dem eng getakteten Medizinstudium, auch das kann man sich ausmalen, wird für halbpraktisches Training nicht viel Raum bleiben. Umso wichtiger, dass am Klinikum nicht nur seit nunmehr zehn Jahren ein Lernkrankenhaus existiert, sondern dieses auch weiter einen hohen Stellenwert genießt. Zumal es anfangs mit Studiengebühren finanziert wurde, die von der nächsten (grün-roten) Landesregierung zu Recht gleich wieder abgeschafft wurden.

Besonders löblich ist das – sogar schon zwei Jahre ältere – Programm mit Simulationspatienten. Nicht zu verwechseln mit schlichten Rollenspielen, hier wird professionell mit vorgegebenen Schulungen und festen Skripts gearbeitet. Die Atmosphäre in den Gesprächen zwischen angehenden Ärzten und angeblichen Patienten ist beeindruckend eindringlich.

Sicher, auch eine Simulation ist und bleibt eine Simulation. Aber selbst, wer Derartiges belächelt, sollte sich eines klarmachen: Ein Mediziner, der mit Laiendarstellern nicht klarkommt, dem möchte man als Patient eher nicht gegenübersitzen.

