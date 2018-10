Übung macht den Meister

Bitte nicht erschrecken: Ja, manches hat nicht geklappt bei den beiden Katastrophenschutzübungen am Samstag. Und wenn man daneben steht, denkt man schon: Mist, warum funktioniert das jetzt nicht, warum geht es nicht schneller? Warum weiß der das nicht?

Aber genau dafür sind solche Übungen da. Im Klinikum gab es solch eine Aktion mit so vielen Feuerwehr- und Rettungskräfte „schon Jahre“, wie es hieß, nicht mehr. Da war es gut, jetzt die Chance einer leeren Station zu nutzen – denn man will ja auch weder Patienten noch Angehörige verunsichern, wenn da zu oft ein Großaufgebot mit Blaulicht anrückt. Die MVV hat das THW gar erstmals eingebunden. Und Klinikum wie Energieversorger haben sich dabei auch ganz offen durch die Öffentlichkeit in die Karten schauen lassen – im Wissen, dass die im Zweifel mitbekommt, wenn Pannen passieren.

Die müssen jetzt aufgearbeitet werden – und das passiert erfahrungsgemäß ja nach solchen Übungen auch. Dafür gibt es Beobachter, Protokolle, Nachbesprechungen. Schließlich waren es keine schlimmen Fehler, sondern eher eine Fülle von kleinen Schwachstellen. Die lassen sich beheben, wenn man sie kennt und oft genug trainiert.

Das alles kann übrigens nur passieren, weil es Ehrenamtliche gibt, die ihre Freizeit für die Sicherheit anderer Menschen einsetzen. Die haben mehr als ein Dankeschön verdient.

