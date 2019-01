Ab in die Lehre

Die DEL will eine professionelle Liga sein. Sie rühmt sich für die modernen Arenen, ihren gutklassigen Sport und sieht sich nicht zuletzt wegen des Zuschauerschnitts gerne als Nummer zwei hinter dem alles dominierenden König Fußball, der kaum Platz für andere Sportarten lässt.

In einigen Bereichen ist die Liga in der Tat gut aufgestellt – in anderen hinkt sie aktuellen Entwicklungen weit hinterher. Das hat zuletzt die ausgebliebene Bestrafung von Checks gegen den Kopf und jüngst die mangelhafte öffentliche Aufarbeitung des Fouls von Patrick Hager an Fredrik Eriksson gezeigt.

So ziemlich jeder, der sich den üblen Kniecheck des Wiederholungstäters (!) anschaut, kommt zu dem Schluss, dass eine Sperre gegen Hager unabdingbar ist. Der Nationalspieler hat eine folgenschwere Verletzung seines Gegenspielers billigend in Kauf genommen – wie schon bei seiner Aktion gegen Gerrit Fauser. Und wer nach einem solchen Verhalten nicht aus seinen Fehlern lernt, muss eben dafür bezahlen – sprich gesperrt werden.

Ein ebenso schlechtes Bild gibt die DEL ab. Statt auf ihren öffentlichen Kanälen zu erklären, warum der Disziplinarausschuss von einer Sperre absieht, wird nur in wenigen Worten vermeldet, dass das Verfahren eingestellt worden ist. Statt Druck aus dem Kessel zu nehmen, wird die emotionale Diskussion befeuert.

Das alles rückt eine Unverhältnismäßigkeit fast in den Hintergrund, die gegen den gesunden Menschenverstand spricht: Faustkämpfe, die keine Verletzungen nach sich ziehen, werden sanktioniert; Fouls, die Karrieren aufs Spiel setzen, werden durchgewunken. Geht’s noch?

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019