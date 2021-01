Ab ins Homeoffice!

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer ist zweifelsohne eine Nervensäge. In einem Punkt hat er aber recht: Bisher hat der zweite Lockdown nichts gebracht. Am Freitag ist die Zahl der Toten auf einen neuen Höchststand geklettert. Karl Lauterbachs „Wellenbrecher“ erweist sich trotz Nachschärfungen als ein Rohrkrepierer. Warum das so ist, können weder Politiker noch Virologen überzeugend erklären.

Dabei greift der Staat immer radikaler in die Freiheitsrechte der Bürger ein und hat inzwischen die Zahl der Besucher in den Privaträumen noch härter reduziert. Die Begründung klingt wenigstens einigermaßen nachvollziehbar: Freunde und Verwandte kommen ohne Maske und sitzen im Wohnzimmer eng zusammen. Dann wird auch noch getrunken . . .

Einen völlig widersprüchlichen Kurs verfolgen die Entscheidungsträger dagegen bei den Corona-Maßnahmen, die sich auf die Wirtschaft beziehen. Restaurants, Hotels und Friseursalons mussten schließen, obwohl sie die AHA-Regeln eingehalten haben. Und bis heute wissen wir nicht genau, ob diese Branchen wirklich Pandemietreiber sind – oder nicht.

Die pauschale Antwort der Politik darauf: Wir müssen auf jeden Fall die Zahl der Kontakte um 70 Prozent reduzieren. Nach dem Motto: Wer sich nicht die Nägel im Kosmetikstudio richten lassen darf, steigt nicht in die Straßenbahn und bleibt daheim. Am besten null Bewegung also. Nach dieser Logik müsste der Staat aber alle Betriebe schließen und die Büro-Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Die Beschäftigten in der Produktion müssten in Kurzarbeit gehen. Dann wäre die Pandemie vielleicht nach drei bis vier Wochen eingedämmt. Niemand könnte sich mehr im Nahverkehr oder im Betrieb anstecken.

Natürlich wären die wirtschaftlichen Schäden enorm. Aber auch zu Beginn der Pandemie standen in vielen Unternehmen die Räder still, weil wegen der Grenzschließungen keine Ersatzteile mehr verfügbar waren und die Eltern sich um ihre Kinder kümmern mussten. Noch schlimmer war es in der Finanzkrise 2008/2009: In vielen Fabriken ging damals lange gar nichts mehr. Deutschland hat es überlebt. Und wie!

Wer aber keinen totalen Lockdown will, muss wenigstens alle anderen Optionen ausschöpfen. Es ist unglaublich, dass die Behörden die Geschäfte kontrollieren, aber naiverweise eher davon ausgehen, dass im Großraumbüro und in der Fabrikhalle schon alles okay sein wird. In die richtige Stoßrichtung weist der jüngste Appell der Kanzlerin und der 16 Ministerpräsidenten an die Unternehmen, noch stärker aufs Homeoffice zu setzen und wenn möglich Betriebsferien zu vereinbaren. Aber ohne Zwang wird da kaum etwas geschehen. Warum ordnet die Politik nicht zumindest die Pflicht zur Heimarbeit – wo es geht – an? Dann kann kein Chef mehr sagen: Homeoffice? Brauchen wir nicht.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.01.2021