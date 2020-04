Ab nach Balkonien

Die Ansage von Außenminister Heiko Maas ist eindeutig: Noch einmal wird die Bundesregierung nicht hunderttausende Urlauber per Luftbrücke nach Hause holen, weil sie wegen Corona an ihren Ferienorten festsitzen. Warum auch? Inzwischen muss jeder wissen: Solange das Virus grassiert, solange das öffentliche Leben überall weitgehend ruht, sind Auslandsreisen riskant, wenn sie überhaupt möglich sind. Wer die Gefahr auf sich nimmt, macht dies in Kenntnis aller Risiken und Nebenwirkungen.

Die Reisewarnung ist kein Reiseverbot. Aber sie soll wie eins empfunden werden. Das erhofft sich die Regierung. Die Verlängerung bis Mitte Juni bedeutet: Man bekommt für eine Buchung in dem Zeitraum nun einfacher sein Geld zurück. Doch was ist danach? Die Sommerferien beginnen in einigen Bundesländern schon Ende Juni.

Mit der gestrigen Entscheidung zeichnet sich ab, dass auch dann noch Balkonien statt Balearen, Garten statt Griechenland angesagt sein dürften. Dazu trägt bei, dass es ja die unterschiedlichsten Signale gibt, wie einzelne Länder mit dem Tourismus verfahren wollen. Eine gemeinsame europäische Strategie fehlt bislang auch hier.

Nur eines ist daher sicher: In diesem Jahr wird alles anders. „Deutschland ist schön“, heißt es in einem Werbeslogan. Stimmt. Aber auch das hat eben Haken. Der Tourismus hierzulande liegt durch die Einschränkungen genauso am Boden wie die Gastronomie. Die Branche kann gewiss jede Hilfe durch jeden Gast gebrauchen.

Doch von jetzt auf gleich wird nichts wieder hochgefahren werden. Und wenn, stellen sich ganz praktische Fragen: Wie sollen die vielen Urlaubswilligen beherbergt werden? Das stößt an Kapazitätsgrenzen, zumal die Regeln im Hygienebereich und beim Infektionsschutz Bestand haben werden. Teurer wird der Urlaub in heimischen Gefilden allemal, was vor allem weniger zahlungskräftige Familien zu spüren bekommen.

Selbstverständlich muss am Ende der Gesundheitsschutz der Reisenden Vorrang haben. Aber die Menschen haben sich die schönste Zeit des Jahres nach all den Entbehrungen der Corona-Krise verdient. Urlaub ist keine Nebensache. Insofern ist die Politik gefordert. Einige Bundesländer haben bereits Konzepte erarbeitet, wie die Tourismuswirtschaft wieder auf die Beine kommen kann. Grünes Licht dafür müssen nun die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten geben. Auf weitere Lockerungen hofft ja ganz Deutschland. Ob Urlauber oder nicht.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.04.2020