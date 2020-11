Abgeschottet, aber nicht allein

Appelle schmücken eine Zeitung nicht unbedingt, Leser und Leserinnen erziehen, Ungehorsame zurechtweisen – das ist nicht unser Auftrag. Aber die Pandemie hat auch die Medienlandschaft verändert, und so wurde an dieser Stelle zuletzt häufig und völlig zu Recht an das Einhalten der Hygieneregeln, an das Bewusstsein für die aktuelle Ausnahmesituation und das Aufeinander-Acht-Geben erinnert. Corona hat uns verändert und das gesellschaftliche Miteinander.

Aushalten!

1973 Mannheimerinnen und Mannheimer leben aktuell in Quarantäne. Sie dürfen ihre Wohnung nicht verlassen, müssen tagelang in ihren vier Wänden ausharren. Unter erschwerten Bedingungen arbeiten sie von zuhause oder – noch schlimmer – sie haben gerade gar keine Arbeit, weil sie in der Gastronomie oder in der Künstlerszene tätig sind. Es ist fast unmenschlich, zu verlangen: Bitte bleiben Sie zuhause! Treffen Sie niemanden – trotz des Kummers, der auf Ihnen lastet. 14 Tage lang.

Quarantäne bedeutet für viele Aushalten. Vor allem Ältere, die eh schon von den fürsorglichen Verwandten gemieden werden, aber auch die ganz Schwachen, die durch eine Quarantäne noch schwächer werden, trifft es hart. Trotzdem: Es muss sein. Quarantäne rettet Leben, deshalb müssen wir die Anordnung ernst nehmen. Und wir sollten gerade jetzt auf unsere Nächsten, für die es besonders schwer ist, ein Auge haben. Im ersten Lockdown haben wir das bravourös gemeistert. Doch mittlerweile sind Energien aufgebraucht, völlig verständlich. Die Geduld verlässt uns bisweilen. Es ist grau und kalt.

Miteinander reden!

Aber es ist nicht hoffnungslos. Hören wir nicht damit auf, es uns so schön zu machen, wie es geht. Denken wir daran, uns gegenseitig zu unterstützen, wo wir nur können, und fangen wir wieder damit an, uns gegenseitig Freude zu schenken. Quarantäne kann eine Chance sein, Beziehungen zu stärken, den Alltag zu überdenken, das Leben zu ordnen. Quarantäne kann aber auch die Seele krank und den Körper schwer machen.

Wir müssen ein Gefühl entwickeln, wie wir Menschen in Quarantäne und in Isolation helfen können. Jeder erlebt die Zwangsauszeit anders. Reden wir darüber, bedanken wir uns beieinander für das Einhalten der Anordnungen, heißen wir Menschen, die infiziert waren, wieder im Alltag willkommen. Gehen wir gut und behutsam miteinander um. Das ist ein Appell, der einfach von Herzen kommt.

