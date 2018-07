Anzeige

Von dem aberwitzigen Polit-Theater, mit dem CDU und CSU die Republik in Atem gehalten haben, bleibt eine Anmerkung in besonderer Erinnerung. Sie stammt von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. In der Vorstandssitzung der CDU am Montagmorgen meinte er, man stehe am Abgrund. Wie wahr. In Schäubles Abgrund haben viele geblickt in diesen politisch so absurden Tagen.

Zuallererst Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer. Die Wut und der Frust über die vergangenen drei Jahre, in denen Merkel in der Flüchtlingspolitik an vielen Stellen standhaft geblieben ist, hat sich beim CSU-Chef Bahn gebrochen. In einer politisch wie persönlich indiskutablen Art und Weise, gipfelnd in dem Spruch, er lasse sich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die durch ihn erst Kanzlerin geworden sei. Dahinter verbirgt sich eine gehörige Portion Selbstherrlichkeit, die sich ein Verfassungsminister erst recht nicht erlauben kann.

Und wenn die Union nicht in letzter Minute die Kurve im Asylstreit bekommen hätte – womöglich würden Seehofer und Merkel heute oder morgen ohne Amt dastehen. Und was noch schlimmer ist: ohne Würde. Dass diese zwei Politiker weiter vertrauensvoll und erfolgreich zusammenarbeiten sollen im Interesse des Landes, ist so wahrscheinlich wie Ostern und Weihnachten an einem Tag. Dieser persönliche Abgrund bleibt nach all den Verletzungen.