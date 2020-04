US-Präsident Donald Trump versucht mit dem Angriff auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in klassischer Manier von eigenem Versagen abzulenken. Darauf deutet der Zeitpunkt der Attacke auf die WHO hin. Diese erfolgte am selben Tag als die US-Medien berichteten, der Präsident sei bereits Ende Januar vor einer Corona-Pandemie mit mehreren hunderttausend Toten gewarnt worden.

Mit mehr

...