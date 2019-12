Absagen mit Beigeschmack

Solch eine Kaderzusammenstellung ist ja immer nicht nur ein Puzzle, sondern irgendwie auch ein Pokerspiel. Wer harmoniert mit wem im Rückraum? Welche Abwehrqualitäten bringt jemand mit? Wer verfügt über eine Fähigkeit, die gegen einen Gegner besonders gefragt ist? Wer ist wichtig für das Binnenklima? Und vor allem auch: Auf welcher Position verzichtet man vielleicht auf einen Ersatz?

Es sind diese Fragen, die sich Handball-Bundestrainer Christian Prokop seit Wochen stellt – und auf die er nun weitere Antworten gegeben hat. Nach der Nominierung des 28er-Kaders hat er sein EM-Aufgebot auf 17 Spieler reduziert – es gibt ein paar recht prominente Opfer.

Der Verzicht auf Silvio Heinevetter im Tor ist verständlich, bei den Füchsen Berlin ist er nur noch die klare Nummer zwei. Und auch die Nicht-Berücksichtigung von Abwehrspezialist Finn Lemke, einer der EM-Helden von 2016, ist keinesfalls mehr so umstritten wie 2018. Vor zwei Jahren hatte der Melsunger noch eine zentrale Rolle als emotionaler Anführer, aber längst hat diese Mannschaft neue Chefs wie Hendrik Pekeler, der zusammen mit Patrick Wiencek auch die „beste Abwehr Europas“ stellt, wie zuletzt noch der dänische Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen feststellte. Ein weiterer reiner Defensivspezialist wie Lemke wäre da gleichbedeutend mit einem verschenkten Kaderplatz gewesen.

Diskussionen um Rechtsaußen

Weniger klar war es hingegen bei der Besetzung der Rechtsaußenposition. Tobias Reichmann und Timo Kastening erhalten den Vorzug vor Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen. Es ist eine Entscheidung, die man so treffen kann, alle drei Linkshänder befinden sich etwa auf einem Niveau – es gibt Argumente für und gegen jeden. Groetzki blieb bei der WM in diesem Jahr unter seinen Möglichkeiten, der damals ausgebootete Reichmann flog beleidigt in den Urlaub, anstatt sich für eine Nachnominierung bereit zu halten. Mit dem vom Bundestrainer verlangten Teamgeist hatte das zumindest nicht sehr viel zu tun.

Allerdings wird es bei der EM eher nicht entscheidend sein, wer auf der Rechtsaußenposition spielt, sondern wie die Deutschen ihr Spielmacherproblem in den Griff bekommen – und da haben die Absagen von Fabian Wiede und Steffen Weinhold einen Beigeschmack. Beide ließen sich erst für den 28er-Kader nominieren, um dann festzustellen, dass sie doch nicht können. Bei Wiede ist eine Schulter-Operation unumgänglich, heißt es. Aber für die restlichen Ligaspiele in diesem Jahr reicht es noch. Und Weinhold war zwar lange verletzt, stand am Donnerstag aber noch für den THW Kiel auf dem Feld. Wenn er sich also nicht fit genug für ein Turnier fühlt, hätte er das – so wie beispielsweise Martin Strobel – auch vorher sagen können.

Nun blockieren Wiede und er zwei Plätze im erweiterten Aufgebot – und nur aus diesem dürfen die Nachnominierungen erfolgen. Das macht die Not auf der Mitte noch einmal größer.

