Abschaffen!

In grauer Vorzeit, nämlich 2002, als noch Gerhard Schröder und nicht Angela Merkel im Kanzleramt weilte, saß im rot-grünen Kabinett ein gewisser Walter Riester. Der Sozialdemokrat führte als Arbeitsminister die nach ihm benannte private Altersvorsorge ein. Die Riester-Rente sollte als zweite Säule neben der gesetzlichen Rentenversicherung den Lebensstandard der künftigen Pensionäre sichern. Diese wurde aber nicht gebaut, damit die Rentner ihren Lebensabend luxuriöser verbringen konnten. Nein, Rot-Grün wollte mit der Riester-Rente Altersarmut verhindern.

Das hat offensichtlich nicht funktioniert, sonst würden die Menschen ja nicht vor ihr Angst haben. Der Grund: Die Politiker reduzierten 2002 die Ansprüche der Bürger aus der gesetzlichen Rentenversicherung, weil sie das Rentenniveau absenkten. Damit ist jene Rentenlücke entstanden, die die Deutschen aus eigener Kasse schließen sollten.

Natürlich kann man sagen, das ist in Ordnung, auch im Sozialstaat muss es keine Vollkaskoversicherung geben. Der Knackpunkt ist ein anderer: Die Riester-Rente hat sich als untauglich erwiesen, die Rendite ist viel zu niedrig, im Prinzip finanzieren die Sparer und der Staat zu einem beträchtlichen Teil das Außendienst-Netz der Versicherungsbranche.

Die Bürgerbewegung Finanzwende hat mit ihrer aktuellen Untersuchung in ein Wespennest gestochen. Wer dem Staat geglaubt hat und riestert, ist jetzt der Gelackmeierte. Und wer den Vertrag kündigt, verliert noch mehr Geld. Außerdem stellt sich die Frage, wo der Bürger dieses dann für seine Altersvorsorge anlegen soll. Zinsen gibt es ja so gut wie keine und der Gang an die Börse birgt Risiken.

Daher ist der Forderung von Finanzwende nach einem Ersatz statt einer Reform von Riester nachvollziehbar. Der Staat selbst muss den Bürgern ein von ihm gehütetes geeignetes Modell für die private Altersvorsorge anbieten. Der Hinweis der Finanzwende auf Schweden hat etwas für sich. Über eine kapitalgedeckte Variante denkt auch die CDU nach, unklar ist aber, ob das neben oder statt Riester erfolgen soll.

Die Basis der Altersvorsorge muss aber weiter die gesetzliche Rentenversicherung bilden. Bis 2025 sind die Richtgrößen gesetzt: Das Rentenniveau darf 48 Prozent nicht unterschreiten, der Beitragssatz 22 Prozent nicht überschreiten. Das Problem: Es gibt ja auch viele Menschen, die gar kein Geld übrig haben und auf die Grundsicherung angewiesen sein werden. Deren Zahl wird steigen und damit auch die Altersarmut. Deshalb besteht insgesamt Reformbedarf.

Die gesetzliche Rentenversicherung hat sich gleichwohl in den vergangenen Jahren als robust erwiesen, der Ruf mancher Experten nach einer Umstellung auf eine kapitalgedeckte Variante ist längst verhallt. Nicht sinnvoll ist allerdings die Vorstellung der CDU, die offensichtlich über ein Mischsystem nachdenkt. Man sollte die gesetzliche und private Altersvorsorge voneinander trennen. Es ist dennoch anregend, dass die CDU sich plötzlich Dinge vorstellen kann, die ziemlich unpopulär sind: zum Beispiel ein nach oben flexibles Renteneintrittsalter. Den Blick in die nicht so schöne Zukunft hat sie in den vergangenen Jahren leider mit dem Blümschen Hinweis „Die Rente ist sicher“ gescheut.

