Abschied des Außerirdischen

Ole Einar Björndalen blickt auf eine einzigartige Karriere zurück: Vor 25 Jahren ist er seinen ersten Weltcup gelaufen. Seitdem hat er 94 dieser Wettbewerbe im Biathlon und einen im Langlauf, 20 WM-Titel und acht Olympia-Goldmedaillen gewonnen. Wegen seiner überragenden Erfolge bekam er Spitznamen wie der „Außerirdische“ oder gar „Kannibale“. Erst in diesem Frühjahr verdrängte ihn Landsfrau Marit Björgen von der Spitze der ewigen Bestenliste der erfolgreichsten Winter-Olympioniken.

In der aktuellen Saison jedoch erwischte er eine Leistungsdelle, er verpasste die Olympianorm und damit die Winterspiele in Pyeongchang. Im Nachhinein wird klar, was die Ursache gewesen sein könnte. Björndalens Rücktritt wegen seiner Herzrhythmusstörungen ist deswegen auch ein Sieg der Vernunft. Denn der Norweger geht auf dem Höhepunkt seiner sportlichen Karriere. Und das bei noch guter Gesundheit – wie viel kann der 44-Jährige jetzt noch für seine Paradesportart tun! Es ist unermesslich, was er bewirken kann, wenn er seine ganze Erfahrung nun an den Nachwuchs weitergibt.