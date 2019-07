Abschied vom Kiefernwald

Da, wo es immer wärmer und trockener wird, finden bestimmte Baumarten nicht mehr die Bedingungen, die über Jahrhunderte vorherrschten. Schösslinge gedeihen nicht mehr, Altbestände sterben ab, Pilz- und Schädlingsbefall beschleunigen den Prozess zusätzlich. Kahlschläge im großen Stil sind unvermeidlich.

Gleichzeitig wächst die Anzahl der Menschen, die nicht länger zuschauen wollen, die um jeden Baum, der gerettet werden kann, kämpfen. Dass zu viele gesunde Bäume gefällt werden, zeigte sich in den vergangenen Jahren vor allem in der Innenstadt und in den Konversions-Neubaugebieten. Die Kahlschläge in den T-Quadraten und in der Offizierssiedlung in Käfertal ließen bei vielen Mannheimern das Fass überlaufen, auch die Auseinandersetzungen um geplante Baumfällungen am Lindenhofer Rheindamm sind hier zu nennen.

Die Stadtwälder sind, anders als viele glauben, keineswegs wild gewachsene Natur, sondern eine menschengemachte Nutzpflanzung. Deswegen ist es richtig, sich von den Kiefern zu verabschieden und auf nachhaltig gedeihende Arten zu setzen.

Dass auch die Waldkiller der vergangenen Jahrzehnte menschengemacht sind, daran sei hier ebenfalls erinnert. Saurer Regen und Schwefeldioxid-Belastung der Luft waren die Wegbereiter des jetzigen Niedergangs. Denn die Kiefern sterben ja nicht plötzlich und einfach so als „Auswirkung des heißen Sommers 2018“, wie es aus dem städtischen Umweltdezernat zum wiederholten Male heißt. Diese Bäume sind massiv vorgeschädigt und dadurch geschwächt. Die Folgen zeigen sich jetzt.

