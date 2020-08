Absehbarkeit als Chance

So unabsehbar die Corona-Krise ist: In den Virus-Alltag hat sich Absehbarkeit geschlichen. In privaten Gesprächen ist oft von steigenden Infektionszahlen die Rede. In Form von Sätzen wie: „Wartet mal, bis die Schule wieder anfängt!“ Oder: „Im Herbst, da geht es wieder los, das sag’ ich euch.“ Und ja, Experten, auch das Mannheimer Gesundheitsamt, hatten mit einem Anstieg der Zahlen gerechnet.

...