Absturz der Grünen

CDU-Kandidat Frank Nopper hat die besten Chancen, Stuttgarter Oberbürgermeister zu werden. Mit haushohem Vorsprung hat der Backnanger Rathauschef den ersten Wahlgang in der Landeshauptstadt gewonnen. Um Noppers Sieg im zweiten Wahlgang zu verhindern, müsste es eine konzertierte Aktion des gesamten linken Lagers geben. Aber warum sollten Martin Körner (SPD), Marian Schreier (unabhängiger Kandidat und SPD-Mitglied)und Hannes Rockenbauch (SÖS/Linke) zurückziehen und sich geschlossen für die Grünen-Kandidatin Veronika Kienzle aussprechen?

Die Grünen sind jedenfalls in ihrer einstigen Hochburg Stuttgart in peinlicher Art und Weise untergegangen. Es hat sich bitter gerächt, dass keiner der prominenten Parteivertreter – im Gespräch waren Cem Özdemir und Muhterem Aras – den Mut hatte, den Hut in den Ring zu werfen. Mit einer blassen Kandidatin aus der zweiten Reihe gewinnt man eben keine OB-Wahl in einer Landeshauptstadt.

Die krachende Niederlage der Grünen kann der Südwest-CDU Mut machen. Vier Monate vor der Landtagswahl hat sie gezeigt, dass sie in der größten Stadt im Südwesten erfolgreich Wahlen bestreiten können. Eine Signalwirkung für die Landtagswahl hat die Oberbürgermeister-Wahl in der Landeshauptstadt jedoch nicht. Schließlich können die Südwest-Grünen auf ihr Zugpferd Winfried Kretschmann setzen. Erfreulich ist, dass die Wahlbeteiligung deutlich höher war als vor acht Jahren.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.11.2020