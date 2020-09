Absurdes System

Offensichtlich ist es bei Großbanken zumindest bis Ende 2017 mit der Moral nicht weit her gewesen. Die Auswertung durch ein internationales Journalisten-Netzwerk wirft wieder einmal ein fragwürdiges Licht auf die Branche – aber auch auf die Missstände in der Aufsicht.

Die Commerzbank spielt keine rühmliche Rolle, immerhin ein Institut, das auch noch zu knapp 16 Prozent dem Bund und damit dem Steuerzahler gehört. Und über das der Bundesfinanzminister eigentlich wachen soll. Dass selbst die Börse erschreckt reagiert und Anleger in Scharen Aktien der Deutschen Bank verkaufen, belegt, wie schlecht es um das Vertrauen in die Geldhäuser steht. Absurd ist ein System, in dem Banken erst einmal einträgliche Geschäfte mit dubiosen Kunden und mutmaßlichen Kriminellen vereinbaren, saftige Gebühren für fragwürdige Transaktionen kassieren und dann erst den Behörden einen möglichen Verdacht auf Geldwäsche melden. Und es im Schnitt ein halbes Jahr dauert, bis solche Meldungen bei den Behörden eingehen.

In Sachen Geldwäsche gibt es in Europa immer noch keine einheitliche Kontrollbehörde, sondern ein national zersplittertes System. Und die Geldbußen für verspätet eingereichte Meldungen über mögliche Geldwäsche sind offenbar so niedrig, dass sie nur einen kleinen Teil der Gewinne aus dubiosen Transaktionen kosten und damit alles andere als abschreckend wirken. Hoffentlich sind die FinCEN-Files endlich ein Weckruf.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020