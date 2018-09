In Sachsen ist die AfD in Umfragen schon seit mehr als zwei Jahren zweitstärkste Kraft hinter der CDU. Nun schwappen die sächsischen Tendenzen auch auf Deutschland über. Zumindest lässt die jüngste Umfrage des ARD-Deutschlandtrends diesen Schluss zu. Denn erstmals ist die AfD bundesweit an der SPD vorbeigezogen und liegt in der Wählergunst auf Platz zwei – mit 18 Prozent Zustimmung um einen

...