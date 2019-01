AfD bleibt stark

Wer glaubt, dass eine neue Partei namens „Aufbruch deutscher Patrioten“ zum Abbruch der AfD führt, der irrt. Mag sein, dass Rechtsaußen André Poggenburg den einen oder anderen Gefolgsmann auch künftig an sich binden wird. Doch der Sprüche klopfende Ex-Fraktionschef in Sachsen-Anhalt hat es sich mit vielen in seinen Reihen verscherzt. Und zwar durch die Art und Weise, wie er in der Vergangenheit über sie hergezogen ist.

Außerdem wurde Poggenburg wegen seiner Äußerungen zunehmend zum Sicherheitsrisiko für die Gesamt-Partei. Die Erleichterung über seinen Schritt ist nun größer als die Sorge vor dem, was da am rechten Rand an Neuem entsteht. Auch sind andere inzwischen viel wichtiger für das mächtige, extreme Lager in der AfD: zuallererst Björn Höcke.

Der Thüringer Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Oktober ist die Galionsfigur des nationalen Flügels in der AfD. Und er schickt sich an, Ministerpräsident werden zu wollen. Genauso wie der einflussreiche Brandenburger AfD-Mann Andreas Kalbitz, dem Ambitionen auf die Nachfolge von Parteichef Alexander Gauland nachgesagt werden.

Diese beiden geben den Ton vor, Poggenburg hingegen schon lange nicht mehr. Überdies hat die AfD bereits einige Austritte prominenter Kräfte überlebt: Den von Frauke Petry beispielsweise, die erst bewusst auf der rechten Klaviatur mitgespielt hat, dann aber von ihren „Parteifreunden“ eiskalt verdrängt wurde. Auch sie hat eine neue Bewegung gegründet: die Blauen. Kennt kaum jemand.

Zu nennen ist auch Gründungsvater Bernd Lucke, der einst von Petry vom Hof gejagt wurde. Er hat daraufhin die Partei „Liberal-Konservative Reformer“ ins Leben gerufen. Kennt auch kaum einer. Weder Petry noch Lucke ist es gelungen, die AfD merklich zu schwächen. Im Gegenteil: Ähnlich wird es Poggenburg ergehen. Viele seiner Gesinnungsgenossen wollen zudem Amt und Würden behalten – oder erlangen. Und das geht nach jetzigem Stand nur in der AfD.

Samstag, 12.01.2019