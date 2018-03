Ahnungslose Bürokraten

Anzeige

Um klare Worte ist Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) selten verlegen. Öffentlichkeitswirksam fordert sie immer wieder besseren Unterricht in Grundschulen ein. Aber besseren Unterricht kann es nur dann geben, wenn er überhaupt stattfindet. Zu Beginn des Schuljahrs im Herbst 2017 mag die Versorgung mit Lehrern gerade so hingehauen haben. Inzwischen kann davon keine Rede mehr sein. Dass viele Stunden ausfallen, dass in einigen Schulen ganze Deputate fehlen, ist längst an der Tagesordnung. Einen Eindruck davon kann gewinnen, wer einzelne Schulen befragt.

Was fehlt, ist die Gesamtübersicht. Das Schulamt teilt mit, dazu gebe es keine Statistiken. Und das Kultusministerium belässt es bei einer „Stichprobe“, die die Situation eher verschleiert als transparent macht. „Kreisbezogene Aussagen“ könne man nicht treffen. Wie viele Vertretungsstunden gehalten werden, sei unbekannt. Wie viele Überstunden anfielen, wisse man nicht.

Wie praktisch, dass das Ministerium so vieles nicht weiß. Vielleicht will es ja auch gar nicht wissen, wie dramatisch die Lage an manchen Schulen ist. Die Stuttgarter Landesregierung steckt den Kopf in den Sand – und löst Probleme, indem sie diese einfach nicht zur Kenntnis nimmt.