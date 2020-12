Im Fußball geht es hin und wieder nicht nur ums Ergebnis, sondern auch ums Gefühl. Problematisch wird es aber immer dann, wenn weder das eine noch das andere stimmt. Und genau das ist bei Mainz 05 der Fall. Die Mannschaft steht auf dem vorletzten Tabellenplatz – und von der sonstigen Geschlossenheit und Ruhe sind die Rheinhessen genauso weit entfernt wie vom Klassenerhalt. Kurzum: Ein Anlass zur Kritik bietet nicht nur die ausbleibende Leistung des Teams, sondern das Bild des gesamten Clubs. Und das war noch nie ein gutes Zeichen.

Der Spieler Adam Szalai wurde suspendiert, der Trainer Achim Beierlorzer entlassen. Dessen Nachfolger Jan-Moritz Lichte ist schon wieder so gut wie weg, Sportvorstand Rouven Schröder musste ebenfalls gehen. Hinzu kommen ein denkwürdiger Spielerstreik sowie eine vom Team als mangelhaft empfundene Kommunikation um mögliche ausstehende Gehaltsnachzahlungen.

Mehrere Krisen auf einmal

Bei so vielen Skandalen fällt es fast gar nicht mehr auf, dass die Mannschaft so auftritt, als hätten sich zufällig elf Jungs in einem Park getroffen und beschlossen, ein bisschen zu kicken. Und nun bahnt sich als Krönung nach dem Schröder-Aus noch die Rückkehr von Christian Heidel an. Zusammengefasst bedeutet das: Die Nullfünfer durchlaufen gerade mehrere Krisen auf einmal: eine sportliche, eine wirtschaftliche und eine auf der Führungsebene. Man könnte auch sagen: Die Situation ist komplett aus dem Ruder gelaufen.

Auf den ersten Blick genießt der Plan mit Heidel noch einen gewissen Charme. Bei genauerem Hinsehen ist diese Personalie aber nichts anderes als ein weiterer Akt der Verzweiflung und das nächste Symptom für einen nahenden Abstieg. Denn was um Himmels Willen soll Heidel bewirken? Die Bundesliga geht Anfang Januar weiter, da helfen auf die Schnelle auch ein paar Transfers eher nichts. Mal ganz abgesehen davon, dass die Expertise des potenziellen Rückkehrers angezweifelt werden muss. Denn dass Schalke momentan in der Tabelle als einzige Mannschaft noch hinter den Mainzern liegt, ist zu einem Großteil mit dem Wirken des ehemaligen Sportvorstands der Königsblauen zu erklären. Und der hieß nun einmal Christian Heidel.

