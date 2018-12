Akzeptables Plus

Es ist ein Plus von sieben Prozent: Gibt es am Dienstag die zu erwartende Mehrheit, dann erhalten die 48 Frauen und Männer des nach der Kommunalwahl neuen Gemeinderats mehr Geld – 975 statt bisher 910 Euro im Monat. „Selbstbedienungsladen“ wettern viele, wenn Politiker per eigenem Beschluss ihre Diäten oder Aufwandsentschädigungen nach oben schrauben. Die Kritik ist mitunter berechtigt, in diesem Fall nicht. Stadträte müssen vor den vielen Sitzungen immer mehr Akten fressen, sie nehmen – auch an Wochenenden – städtische Termine wahr und besprechen sich häufig mit Fraktion und Partei. Und: Auch mit 65 Euro pro Monat mehr bleibt der Job nur wenigen Berufsgruppen vorbehalten. Wer überhaupt von seinem Arbeitgeber freigestellt wird, muss den Lohnausfall mit der Aufwandsentschädigung kompensieren. Das muss man sich leisten können. Also: Mannheims Abgeordnete genehmigen sich nächste Woche kein zu großes oder gar unverschämtes Plus – sondern ein akzeptables, das sich übrigens an den Erhöhungen im öffentlichen Dienst orientiert.

Auch die Reform der Fraktionsgrößen geht in Ordnung. Gute Kommunalpolitik wird nicht einfacher, wenn Fraktionen in einem nach der Wahl wohl zersplitterten Gemeinderat Mitarbeiter verlieren. Die Ungleichheit zwischen Gruppierungen und Fraktionen schafft die Reform allerdings nicht ab. Hier bleibt vorerst nur eines: Kleinere Einheiten schließen sich zu größeren zusammen. Auf Dauer muss sich der Rat aber über eine weitergehende Reform Gedanken machen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018