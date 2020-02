Alarm bei den Roten

Die Testfahrten in Barcelona haben erschreckende Defizite bei Ferrari aufgedeckt: unzuverlässig, inkonstant, langsam. Was die Zeiten angeht, weit hinter Mercedes und sogar hinter Red Bull zurückgefallen – die Scuderia steht vor einer echten Katastrophen-Saison. Auch im sechsten Anlauf mit Sebastian Vettel wird es wieder nicht gelingen, den WM-Titel zu erkämpfen – das steht schon jetzt mit Sicherheit fest.

Zugunsten eines höheren Abtriebs in den Kurvenbereichen verzichtete Ferrari auf Top-Geschwindigkeit auf den Geraden – um am Ende festzustellen, dass manche Konkurrenten nun sogar in den Kurven noch schneller sind als die Scuderia. Welch eine Blamage! Geschätzte 510 Millionen Euro wenden die Italiener insgesamt pro Saison für ihre Formel-1-Ausfahrten auf und herauskommt dabei – nichts!

Unerklärlich, warum Ferrari nicht schon längst reagiert und sich neue Kompetenz und Expertise ins Team geholt hat, um endlich wieder – so ist das Selbstverständnis der Italiener – siegfähig zu werden. Am Ende bleibt Sebastian Vettel in Barcelona nur die bittere Schlussfolgerung, dass „noch sehr viel Arbeit“ vor Ferrari liegt. Eine Erkenntnis, die bei den Roten inzwischen auch schon einige Jahre die gleiche ist.

