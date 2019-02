Alarmierende Abhängigkeit

Vor wenigen Wochen war die Welt von Borussia Dortmund noch in Ordnung. Und jetzt? Aus im Pokal, in der Champions League vor dem K.o. und den satten Sieben-Punkte-Vorsprung in der Liga fast verspielt. Das nennt man Krise, die zweifelsohne mit den verletzungsbedingten Umstellungen in der Abwehr, vor allem aber auch mit dem Ausfall eines einzigen Spielers zusammenhängt. Seit Marco Reus verletzt ist, fehlt dem BVB ein gewaltiges Stück Torgefahr. Keine Frage: Die Abhängigkeit vom besten Dortmunder Offensivspieler (13 Tore, neun Vorlagen) ist frappierend, ja sogar alarmierend und vielleicht sogar entscheidend für die Meisterschaft. Denn solange Unterschiedsspieler Reus fehlt, werden die Westfalen ziemlich sicher weiterhin Probleme haben.

Der beste Beleg dafür ist der spielerisch durchaus ansehnliche, aber eben auch harmlose Auftritt in Nürnberg: Die Borussia machte aus 72 Prozent Ballbesitz trotz ihrer 17 Torschüsse sehr wenig. Denn viele klare Möglichkeiten waren nicht dabei – und das gegen einen Gegner, der in dieser Saison schon 46 Treffer kassiert hat.

Hinzu kommt, dass sich viele Mannschaften auf das technisch versierte Spiel des BVB eingestellt haben. Die Gegner stehen tief, machen die Räume eng und müssen vor allem dann recht wenig befürchten, wenn der Borussia ein Ausnahmekönner wie Reus fehlt. In Nürnberg spielten, passten und kombinierten die kreativen westfälischen Feingeister nach Belieben, aber gegen eine massive Defensive hilft manchmal nur körperliche Präsenz, die dem Spitzenreiter im Strafraum schlichtweg fehlt. Doch wer Meister werden will, muss nicht immer nur schön spielen, sondern vor allem in der entscheidenden Saisonphase auch mal schmutzig gewinnen.

