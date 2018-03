Alarmierende Entwicklung

Anzeige

Trotz höherer Landeszuwendungen hat sich an der Finanzmisere nichts geändert. Die Lage bleibt dramatisch. Und dies, obwohl die Gewerbesteuereinnahmen weiterhin auf hohem Niveau sprudeln und die Kreditausgaben wegen des historischen niedrigen Zinsniveaus noch relativ gering sind. Alarmierend ist die Entwicklung auch deswegen, weil es mittlerweile in einem anderen Punkt an das Eingemachte geht. Bei allem Verständnis für einen harten Sparkurs ist es nicht nachvollziehbar, warum die Auflagen für die sogenannten freiwilligen Leistungen weiter verschärft werden. Hier geht es etwa um Zuschüsse für Kultur- und Sportvereine, Stadtbibliothek sowie Beratungsstellen – bei insgesamt überschaubaren Beträgen. Völlig zu Recht will die Verwaltung dies nicht hinnehmen, denn die freiwilligen Leistungen sind kein Luxus. Sie sind nötig, um die Lebensqualität in der Stadt noch einigermaßen zu erhalten.

Stattdessen muss Grundlegenderes geschehen. Ludwigshafen hat die höchste Arbeitslosen- und Schuldnerquote in der Region. Deshalb muss sich die Verwaltung viel stärker als bisher um eine Verbesserung der Sozialstruktur kümmern. Zudem sollten Bund und Land deutlich höhere Zuwendungen geben. Erst dann ist eine Besserung der Finanzmisere in Sicht.