Alarmierende Ergebnisse

Mancher mag die Debatte um eine Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz als akademisch abtun. Fest steht aber, dass diese Rechte so mehr Gewicht bekämen. Kommunen wären dann eher angehalten, die Meinung von Eltern und Kindern zu berücksichtigen, wenn es etwa um die Einrichtung eines Spielplatzes geht. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass in solchen Fällen auch die Eigenverantwortung stärker ausgeprägt wird. Spielplätze sind dann oft sauberer, weil sich Eltern selbst darum kümmern. So können allgemeine Rechte schnell konkret werden. Und darum muss es beim Kindeswohl gehen.

