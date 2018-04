Anzeige

Gerade darum ist es ein Alarmzeichen, dass inzwischen vor allem Politiker der CSU den Islam zum Feind der Demokratie erklären. Sie attackieren damit den Glauben von Millionen Menschen, die Deutschland auch deshalb als ihre Heimat betrachten, weil sie hier die Vorzüge der Religionsfreiheit genießen. Will ihnen CSU-Innenminister Horst Seehofer ihre Heimat wegnehmen? Er behauptet ja, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Man mag das als populistisches Wahlkampfgetöse abtun – die CSU möchte im Herbst in Bayern wieder die absolute Mehrheit erzielen. Aber in den Ohren der Muslime muss das so klingen, als lebten sie im falschen Land, wenn sie sich an den Koran halten. Sollen sie am Ende konvertieren oder eben auswandern?

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt befeuert die Debatte. Er meint unterschwellig, die Muslime könnten sich nicht integrieren, weil der Islam in der Bundesrepublik „keine kulturellen Wurzeln“ habe. Das ist barer Unsinn. Muslime spielen in der Fußball-Nationalelf, drehen preisgekrönte Filme und bereichern die Literatur mit ihren Werken. Sie heißen Mesut Özil, Fatih Akin und Feridun Zaimoglu. Ob sie zu Allah beten, wen interessiert denn das? Ohne diese Menschen wäre unsere Kultur jedenfalls ärmer. Auch sie haben dafür gesorgt, dass das Leben in Deutschland vielfältiger und interessanter geworden ist.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.04.2018