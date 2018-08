Alarmzeichen aus Italien

England? Wirtschaftlich unerreichbar. Spanien? Zumindest an der Spitze enteilt. Die Bundesliga hat sich damit arrangiert, dass sie im europäischen Konzert längst nicht mehr die erste Geige spielt. Dass aber nun auch noch die Serie A dazu ansetzt, die deutsche Eliteklasse in Sachen Attraktivität zu überholen, sollten die Bundesliga-Manager als echtes Alarmzeichen werten. Der Transfer des schillernden Superstars Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin entfaltet eine riesige Sogwirkung und wertet die gesamte Serie A auf – und überdeckt die weiterhin existierenden Probleme in Italien wie marode Stadien oder die teils untragbaren Zustände in den Fankurven.

Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner hat den FC Bayern und Borussia Dortmund jüngst zurecht angemahnt, dass sie als Zugpferde der Liga in der Pflicht sind, mehr zu investieren – auch im Interesse des Unterhaltungsfaktors in der Liga. Die Münchner hielten sich in diesem Sommer auf dem Transfermarkt sehr bedeckt, der BVB konnte mit dem Belgier Axel Witsel wenigstens einen namhaften Gewinner der abgelaufenen WM präsentieren. Auf Sicht wird das aber zu wenig sein, um die Bundesliga attraktiv und hochklassig zu halten. Denn wenn viele deutsche Nationalspieler und die großen internationalen Stars nur noch in England, Spanien und Italien zu sehen sind, schwindet irgendwann auch das ungebrochen hohe Interesse der Fans hierzulande.

