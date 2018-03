Alberne Spielchen

Anzeige

Sie wussten, was sie taten – und rannten sehenden Auges ins Verderben. Als die Handball-Bundesliga (HBL) im Herbst 2017 die Partie der Rhein-Neckar Löwen beim THW Kiel als ARD-Livespiel am 24. März terminierte, war längst klar, dass an diesem Wochenende auch die Achtelfinal-Begegnungen der Champions League stattfinden. Die HBL zog ihre Ansetzung trotzdem durch – ausbaden müssen es nun die Vereine und Spieler, die entweder auf einen Heimvorteil im Rückspiel verzichten oder sich für zwei Begegnungen innerhalb von 24 Stunden entscheiden. Der THW und die Löwen haben die Wahl zwischen Pest und Cholera.

Keine Frage: So schön ein ARD-Livespiel für den Handball im Allgemeinen und die beteiligten Clubs im Speziellen auch sein mag – zu Ende gedacht wurde von der HBL der neue TV-Vertrag mit all seinen Folgen nie. Das erlebten die Löwen im November, als sie samstags in Leipzig und sonntags in Barcelona spielen mussten. Und das bekommen sie jetzt erneut zu spüren.

Auf dem Rücken der Profis

Doch nicht nur die Liga trägt Schuld an der Misere, sondern auch der Europäische Verband (EHF), der für seine Vielzahl an Champions-League-Partien stets den Korridor von Mittwoch bis Sonntag blockt – und das allein schon bei 14 Vorrundenspielen. Da bleibt für die Liga nicht mehr viel Spielraum.