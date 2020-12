Alle gefordert

Flexibilität und Disziplin – auf diese beiden, sich scheinbar widersprechenden Tugenden wird es in dieser speziellen Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga ganz besonders ankommen. Matthias Binder machte es deutlich. Angesichts sich ständig verändernder Vorgaben habe man eigentlich drei Saisons vorbereitet, erklärte der Geschäftsführer der Adler vor dem ersten Spiel am Samstag gegen Nürnberg.

Hatte die Liga und damit auch Mannheim zwischenzeitlich zumindest auf eine halbvolle Hallen gehofft, schmolz dieser Wunsch wie ein Schneemann in der Sahara. Jetzt sind – erstmal – keine Fans zugelassen. Wann die Clubs mit Zuschauern und den so dringend nötigen Einnahmen rechnen können, ist völlig unklar.

Damit es überhaupt klappt, müssen sich alle knallhart an die Regeln halten. Die Fans, Journalisten und Mitarbeiter genauso wie die Spieler, Trainer und Betreuer. Wie viel auf dem Spiel steht, hat gerade in einer anderen Branche Starschauspieler und Produzent Tom Cruise am Filmset von „Mission Impossible 7“gezeigt. Er stellte zwei Mitarbeiter lautstark in den Senkel, weil sie die Abstandsregeln missachtet hatten. Sein Ausraster macht die Angst vor dem Aus greifbar.

Um so wichtiger ist es, jede Nachlässigkeit im Kampf gegen das Virus, buchstäblich im Keim zu ersticken. Die Gefahr ist dennoch groß, dass aufgrund von Corona-Fällen Partien ausfallen. Dann wird es darauf ankommen, wie flexibel die Liga und die Clubs sind und eventuell Begegnungen vorziehen, um sich einen Puffer zu verschaffen. Das funktioniert allerdings nur, wenn MagentaSport mitmacht, schließlich zahlt die Telekom viel Geld für die Übertragungsrechte. Das ist auch der Grund, weshalb der Spielplan so zerstückelt ist. Man will das Produkt möglichst medienwirksam vermarkten – um zumindest einen Teil der Verluste aus der abgebrochenen Saison wieder reinzuholen. Damit das funktioniert, sind zwei Dinge gefragt: Disziplin und Flexibilität.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020