Alle müssen verzichten

In diesen Tagen bangen 135 000 Beschäftigte wie nie zuvor um ihr Unternehmen und damit auch um ihren Job. Die Lufthansa steckt durch die dramatischen Folgen der Coronavirus-Pandemie in ihrer größten Krise. Kein anderer Groß-Konzern in Deutschland wird so massiv getroffen wie die Lufthansa. Sogar die vorübergehende vollständige Einstellung des Flugbetriebs ist mittlerweile eine Option.

Trotz der soliden Finanzlage der Lufthansa weiß Spohr: Es könnte nicht reichen. Also wird die Dividende gestrichen, müssen auch die Eigentümer ihren Beitrag leisten. Und Spohr ist sich nicht zu schade, wie zu anderen Zeiten ein Banker, um Staatshilfe nachzufragen. Die 135 000 Beschäftigten der Lufthansa müssen ohnehin einstehen. Kurzarbeit ist unabdingbar, weiterer Verzicht ist nötig. Spohr will unter allen Umständen Entlassungen vermeiden. Bei Konkurrenten in Europa ist es schon soweit.

Ernst der Lage erkannt

Für den 53-jährigen Manager, der seit knapp sechs Jahren an der Spitze der Lufthansa steht, ist es die zweite, aber wohl noch größere Herausforderung als die Phase nach dem Absturz der Germanwings-Maschine vor fast fünf Jahren in Frankreich. Spohr hat damals mit Bedacht und Einfühlungsvermögen agiert.

Jetzt zeigt sich wieder, dass er den Ernst der Lage klar erkannt hat. Er agiert zusammen mit dem Vorstand schnell und eindeutig. Und er weiß genau, dass sich der Vorstand beim Thema Verzicht nicht ausnehmen kann. Besser: nicht ausnehmen darf. Bei anderen Unternehmen ist diese Erkenntnis offenbar noch nicht gereift. Etwa beim heftig getroffenen Flughafenbetreiber Fraport, der demnächst 10 000 Beschäftigte in Kurzarbeit schicken muss.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020