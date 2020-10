Alle sind gefordert

Der Kampf gegen das Corona-Virus in Deutschland hat sich zuletzt fast nur noch auf das Reizthema Beherbergungsverbot konzentriert. Spätestens seit Freitag ist es weitgehend gegenstandslos geworden. Ländern, die an der Maßnahme festhalten wollten, setzten Gerichte ein Stoppzeichen. Andere räumten selbst das Feld. Allen voran Bayern. Bei aller Aufregung der letzten Tage gilt es trotzdem festzuhalten: Gegen das, was angesichts des explosionsartigen Pandemieverlaufs noch auf die Bürger zukommen könnte, war das Beherbergungsverbot womöglich eine relativ milde Restriktion.

Schon fürchten manche, nicht einmal das Weihnachtsfest mit der Familie verbringen zu können. Im Augenblick jedenfalls sind Reisen ohnehin nicht die beste Idee. Weder im Inland noch ins Ausland. Nicht nur in den Metropolen steigen die Fallzahlen. Auch in ländlichen Regionen, die gegen Covid-19 lange immun schienen. Dort häufen sich ebenfalls die ausgewiesenen Risikogebiete. Und die Politik stößt an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit.

Wenn Kanzleramtschef Helge Braun unumwunden feststellt, dass sich die Menschen eigentlich stärker einschränken müssten, als es Bund und Länder zuletzt bei ihrem Krisentreffen in Berlin vereinbart hatten, dann spricht daraus viel Ohnmacht. Dann ist das aber auch ein Appell an die Eigenverantwortung der Bürger.

So betrachtet war es kein gutes Signal, dass in Berlin jetzt die Sperrstunde für einige Restaurants und Kneipen gekippt wurde, deren Betreiber dagegen geklagt hatten. Zumal sich auch die übrigen Länder bei Überschreitung einer bestimmten Schwelle von Neuinfektionen darauf gerade verständigt hatten. Eine Abschaffung könnte nun als Einladung zur Sorglosigkeit missverstanden werden. Dabei sind ausgelassene Partys verbunden mit viel Alkohol zweifellos ein Infektionstreiber. Also werden sich viele selbst disziplinieren müssen.

Auch wenn es sicher eine große Zumutung und ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre ist, es gibt durchaus ein Motiv, sein privates Freizeitverhalten zu ändern: Steigen die Fallzahlen so weiter, wird das Gesundheitssystem in Bedrängnis kommen. Schon jetzt bereiten sich viele Kliniken in Deutschland auf deutlich mehr Belegungen ihrer Intensivbetten vor.

Im Frühjahr haben die Schreckensbilder aus italienischen Krankenhäusern nicht unerheblich dafür mitgesorgt, dass die Erkrankung hierzulande ernst genommen wurde. Ernster jedenfalls, als das bei manchen aktuell der Fall ist. Es könnte die Macht des Faktischen der kommenden Tage und Wochen sein, dass diese Ernsthaftigkeit wieder zurückkehrt. Es geht nicht mehr darum, ob es Deutschland mit einer zweiten Welle zu tun hat, sondern darum, wie sie möglichst ohne größere menschliche und wirtschaftliche Verluste bewältigt werden kann. Da kommt es auf jeden Einzelnen an.

