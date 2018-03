Alle ziehen an einem Strang

Anzeige

Auch bei Roche kommt es vor, dass Jobs gestrichen, Sparten neu organisiert werden. Allerdings ziehen Management und Arbeitnehmervertreter an einem Strang. In der Zentrale in Basel, in der alle wichtigen Entscheidungen getroffen werden, finden sie Gehör. So mancher GE-Mitarbeiter in Mannheim hätte sich das vom weit entfernten Unternehmenssitz in Boston auch gewünscht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.02.2018