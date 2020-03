Das Fanfarenzugtreffen beim Schriesheimer Mathaisemarkt wurde abgesagt. Damit ist die ständige Ungewissheit beendet, die von Anfang an über dem Volksfest stand und jede Veranstaltung mit der Frage begleitete: Findet sie statt oder nicht?

Vorbei ist damit auch das tagelange Gezuchtel um Zuständigkeiten, das auch bei den wohlwollendsten Zuschauern den Eindruck erweckte, dass hier die Verantwortung hin- und hergeschoben wird. Und am Ende beim Schriesheimer Bürgermeister landet, den Gesundheitsämter auf Landes- und Kreisebene bis zuletzt damit allein gelassen haben. Er befindet sich seit Beginn des Volksfests in einer Situation, um die ihn niemand beneidet. Denn genau genommen kann er nichts richtig machen: Sagt er ab, wirft man ihm die Preisgabe einer Tradition vor. Macht er weiter, bleibt der Vorwurf der Leichtfertigkeit an ihm hängen angesichts einer neuartigen Erkrankung, deren Auswirkungen und Langzeitfolgen im Grunde niemand wirklich abschätzen kann.

Dass das Pendel jetzt in Richtung Absage ausgeschlagen hat, ist zu begrüßen. Zum einen, weil das Fest am Sonntag ohnehin endet. Zum anderen, weil damit eine Massenveranstaltung und mit ihr die Gefahr einer massenhaften Ansteckung abgewendet wurde. Bleibt das Feuerwerk zum Schluss: Das können viele auch bequem von Zuhause aus sehen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020