Seit September 2005 gibt es die SAP Arena, und die Kopplung zwischen Eintrittskarte und Fahrkarte war damals sogar Bestandteil der Baugenehmigung. Bereits mit Beginn der Spielzeit 1993/1994 führte das Theater der Stadt Heidelberg ein Kombiticket ein. Und das Nationaltheater Mannheim? Kommt jetzt – endlich!

Dafür ist es allerhöchste Zeit. Schließlich wäre es peinlich, einerseits mit Bundeszuschüssen das Projekt „Modellstadt Mannheim“ für die Verbesserung der Luftqualität zu starten, andererseits eine so naheliegende Maßnahme nicht längst anzugehen.

Aber es reicht nicht, das Kombiticket anzubieten und auf die Haltestelle vor der Tür zu verweisen. Wer es auch für Menschen in Abendgarderobe attraktiv machen will, dass sie in Bus und Bahn umsteigen, muss sich etwas mehr einfallen lassen.

Sicher – das Nationaltheater ist gut angebunden, im Prinzip. Das gilt aber nur, wenn man in Vororten wohnt, die direkt per Stadtbahn angefahren werden. Sobald man in einen selten verkehrenden Bus umsteigen muss, wird es langwierig. Das ließe sich durch Ruftaxi-Dienste ausgleichen. Und eine elektronische Abfahrtsanzeige im Theater-Foyer würde helfen, dass niemand lange an der Haltestelle warten muss. Spätestens in der Sanierungsphase braucht man dann ohnehin eine engere Kooperation zwischen RNV und Theater. Gut, wenn die das jetzt schon mal üben.

