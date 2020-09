Alles auf Pump

Eigentlich könnte es Winfried Kretschmann besser wissen. Als er 2011 in Baden-Württemberg ans Ruder kam, hielten noch die Folgen der Finanzkrise das Land in Atem. Die Sparvorschläge der neuen Regierung trieben die Beamten auf die Straße. Aber bald kam der Wirtschaftsboom, der von Jahr zu Jahr mehr Geld in die Landeskasse schwemmte und erst abrupt von der Corona-Krise gestoppt wurde.

Der aktuelle Doppelhaushalt wurde noch im Gefühl des scheinbar ewig währenden Aufschwungs erstellt und basiert aus heutiger Sicht auf völlig unrealistischen Voraussetzungen. Die Regierung tut nun so, als gehe es bald auf dem Vor-Corona-Niveau weiter, und finanziert ihre Krisenhilfe vollkommen auf Pump. Als die Sondersteuerschätzung etwas überraschend eine Möglichkeit für weitere Verschuldung erbrachte, sprang man mit beiden Füßen in die Lücke. Unverhofft konnte man ein weiteres Hilfspaket schnüren. Das Geld soll zum Beispiel helfen, die Autokrise zu bewältigen und die Digitalisierung in allen möglichen Bereichen voranzubringen.

Diese Probleme gab es schon vor der Pandemie. Sicher sind die meisten Projekte sinnvoll. Aber die zusätzlichen Schulden belasten die nächste Generation. Da wäre es schon angebracht gewesen, erst mal nach Einsparungen zu suchen. Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl wollte man die Bürger aber nicht erschrecken.

Dabei regelt die Schuldenbremse ziemlich genau die Rückzahlung der Kredite. 25 Jahre will man sich damit Zeit lassen. Die Erfahrung mit vergangenen Krisen zeigt, dass bis dahin neue Lasten geschultert werden müssen. Das wird schwieriger durch das jetzige Ausgabengebaren.

