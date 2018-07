Anzeige

Das sind gleich zwei gute Nachrichten an einem Tag: Der Ausnahmezustand in der Türkei ist aufgehoben, und eine von den dortigen Behörden aus fadenscheinigen Gründen geschlossene deutsche Schule darf weitermachen. Von einem Tauwetter in den deutsch-türkischen Beziehungen kann aber keine Rede sein. Denn es gibt auch eine schlechte Nachricht. Demnach wurde eine Journalistin der regierungskritischen Zeitung „Cumhuriyet“ zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, weil sie einen politisch unliebsamen Artikel veröffentlicht hatte. Nein, wirklich gebessert hat sich noch viel zu wenig in der Türkei. Präsident Erdogan kann auch ohne Ausnahmezustand ganz nach seinem Gusto regieren und im Zweifel dafür auf Menschenrechte pfeifen. Darauf hat auch Außenmister Heiko Maas hingewiesen. Mittlerweile geht es allerdings mit der Wirtschaft am Bosporus bergab. Will Erdogan seine Bevölkerung nicht enttäuschen, dürfte ihm wohl nichts anderes übrig bleiben, als stärker auf die EU zuzugehen.