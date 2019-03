Wenn Konzernchefs den Termin ihres Abschieds von der Spitze verkünden, gelten sie schnell als „lahme Ente“, ihre Macht beginnt zu bröckeln. Für Bernd Scheifele bei HeidelbergCement ist das nicht zu befürchten. Es dürfte unter den Spitzenmanagern im Dax wenige geben, die einen so umfassenden Überblick über ihr Geschäft und die weltweiten Rahmenbedingungen haben wie der Vorstandsvorsitzende des Zementherstellers. Ob es um ein neues Konkurrenzwerk in Kanada oder die Versorgung mit dem Rohstoff Sand in Australien geht – Scheifele kann spontan bis ins Detail die Zusammenhänge erklären.

Gerade hat er den wichtigen Markt USA von Küste zu Küste bereist, von Werk zu Werk. So mancher Länderchef hat wohl in den vergangenen Jahren Scheifeles durchdringenden Blick auf Effizienz und Profitabilität zu fürchten gelernt. Denn wo der 61-Jährige Schwachstellen sieht, reagiert er sofort. Dann werden Spitzenmanager ausgetauscht, Stellen abgebaut, Strukturen gestrafft und Sparprogramme aufgelegt. Altersmilde oder ein Schmusekurs zum Ende der Amtszeit sind von Scheifele bis Februar 2020 nicht zu erwarten. Seinen Nachfolger hat er natürlich selbst ausgesucht und aufgebaut– alles im Griff also.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019