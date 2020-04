Alles scheint möglich

Das Krisenmanagement in der Formel 1 hat lange Zeit zu wünschen übrig gelassen. Zum geplanten Saisonauftakt Mitte März in Australien ließ man die Fans zu Hunderten vor den verschlossenen Toren warten, um ihnen kurz vor dem angesetzten Freien Training mitzuteilen, dass der Grand Prix abgesagt wird. Häppchenweise ging es weiter, während der Lauf in China früh verschoben wurde, ging die Zockerei weiter, ehe dann auch alle Rennen im Mai dem Coronavirus zum Opfer fielen.

Mittlerweile haben die Verantwortlichen beim Vermarkter und dem Weltverband FIA reagiert – und die Macht der Rennställe beschnitten. Jetzt können schneller Entscheidungen getroffen werden, und die Teams haben weniger Veto-Möglichkeiten.

Insofern war die Nachricht, dass der anvisierte Saisonstart in Kanada ebenfalls entfällt und man stattdessen gleich zehn Rennen auf dem Kurs in Le Castellet austrägt, durchaus eine Überlegung wert. Schließlich hätte man so eine Möglichkeit gehabt die lukrativen TV-Verträge doch irgendwie erfüllen zu können.

Und hatte nicht erst vor wenigen Tagen Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko laut darüber nachgedacht, alle Fahrer zusammenzuziehen und absichtlich mit dem Coronavirus zu infizieren, damit sie dann immun dagegen sind. Mittlerweile rudert der 76-Jährige zurück, er habe das nie ernst gemeint.

Derzeit scheint alles möglich zu sein. Während sich die Le-Castellet-Meldung als Aprilscherz eines renommierten Motorsport-Portals herausgestellt hat, gehen die Planungen, diese Saison noch irgendwie zu retten, auf vollen Touren weiter.

Klar ist jetzt immerhin, dass der Klassiker von Monaco ersatzlos ausfällt, während die Verantwortlichen weiterhin an den anderen Rennen festhalten – nur eben zu anderen Terminen. Wie das gehen soll? Was die Kreativität angeht, war die Formel 1 schon immer Vorreiter. Vor allem, wenn es darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen – oder in diesen Zeiten – zu retten.

