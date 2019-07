Alles wieder offen

Wieder einmal hat sich die hohe formale Hürde des Quorums als dicker Haken erwiesen: Zwar stimmte eine deutliche Mehrheit am Sonntag gegen den Bau des RNV-Betriebshofs auf dem Großen Ochsenkopf und gegen einen Ratsbeschluss vom vergangenen Dezember. Aber die notwendige Zahl der Stimmen wurde um 3000 Wähler verpasst. Das Ergebnis ist daher nicht bindend – und bis Oktober passiert erst einmal nichts Konkretes.

Vor elf Jahren, als es um den Verkauf der Emmertsgrund-Wohnungen ging, fiel das Resultat ähnlich aus. Damals empfahl Stadtchef Eckart Würzner, den Mehrheitsbeschluss trotzdem umzusetzen. Diesmal geht es aber nicht nur um einen Stadtteil, sondern um den ÖPNV in der Kommune und der Region.

Die Bürger in der Bahnstadt, im Pfaffengrund und in Kirchheim – die als einzige für den Umzug stimmten – haben bereits am Sonntag ausgedrückt, was sie von den andiskutierten Alternativen Airfield und Recyclinghof halten. Da keimen bereits weitere Bürgerentscheide.

