Die Bilanz ist bescheiden. Was die Eulex-Akteure der Europäischen Union im Kosovo erreicht haben, reicht nicht. Aber das kann man denen, die vor Ort waren, nur begrenzt zum Vorwurf machen. Die Juristen und Beamten, Polizisten und sonstigen Helfer kamen als Orts- und Mentalitätsfremde in ein vom Krieg tief zerrissenes Land, in dem es mafiöse Strukturen gab und immer noch gibt.

Dass zeitweise sogar Richter in Verdacht gerieten, bestechlich zu sein, passt in das Bild. Auch wenn es sich bei einigen dieser Vorhaltungen offenbar um gezielte Aktionen der Unterwelt handelte, um missliebige Juristen zu diskreditieren. Das hätte man ahnen, nein: wissen müssen. Die Auswahl des Eulex-Personals entsprach offenbar nicht den Anforderungen, die man an Aufbauhelfer in einem ehemaligen Kampfgebiet, in dem es ethnische Säuberungen gegeben hat, stellen muss. Insofern mag die Bilanz schlecht ausfallen.

Doch das liegt vor allem an jenen, die allzu blauäugig glaubten, die Europäer könnten die Rechtsstaatlichkeit in einem solchen Land besser herstellen als die Vereinten Nationen. Die Eulex-Mission muss für den Auswärtigen Dienst der EU eine Lehre sein. Guter Wille allein ist zu wenig. Dass die kosovarische Regierung nun erleichtert ist, die ausländischen Experten loszuwerden, zeigt, wie wenig die amtierenden Politiker von den demokratischen und rechtsstaatlichen Standards in der EU verstanden haben.