Aus Sicht vieler Wahlanalytiker war dies der Hauptgrund für das 38,8-Prozent-Desaster bei der Bundestagswahl in Bayern: unglaubwürdige Strategie, Vertrauensverlust. Der bayerische Wähler verharrt aktuell nach wie vor in einer gewissen Zurückhaltung gegenüber der CSU: In den Umfragewerten bewegen sich die Christsozialen nur wenig über der 40-Prozent-Marke – und das trotz eines fulminanten Regierungs- und Wahlkampfstarts von Söder, der vom Kreuz-Erlass bis zu Reiterstaffeln keinen Knalleffekt auslässt. Und was noch schlimmer ist: Die AfD bewegt sich in Bayern im deutlich zweistelligen Bereich.

Die CSU steht mit dem Rücken zur Wand. Für ihre Spitze ist klar: Wenn der CSU-Innenminister im Konflikt mit Kanzlerin und CDU um einen harten Asyl-Kurs jetzt wieder einknickt oder auch nur der Anschein des Einknickens entstehen sollte, war es das mit einem anständigen Landtagswahlergebnis. „Es geht jetzt um alles. Wir sind im Endspiel“, sagte Söder in Berlin. Wenn es ganz blöd kommt für die Christsozialen, brauchen sie zum Weiterregieren in München nicht nur einen, sondern gar zwei Koalitionspartner, denn alle Wettbewerber einschließlich der SPD sind prozentmäßig schwach auf der Brust. So sehen christsoziale Alpträume aus.

Bereits vor dem Knatsch in Berlin hatte sich in der CSU die lange wabernde Anti-Merkel-Stimmung verstärkt. Landtagswahlkampf mit Merkel – das geht gar nicht, sei die Botschaft von der Parteibasis, berichtet ein führender Politiker. Die Kanzlerin sei eine der größten Belastungen für die CSU-Kampagne – vor allem wegen der Flüchtlingspolitik. Veranstaltungen der CSU im Landtagswahlkampf mit der Kanzlerin sind nicht bekannt. Und jetzt dürften sie wohl erst recht nicht mehr erwogen werden.

