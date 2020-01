Als Buhmann ungeeignet

Die Fangemeinde von Mario Draghi dürfte in Deutschland sehr überschaubar sein. Mit seiner ultralockeren Geldpolitik mag der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) den Euro vor dem Crash bewahrt haben. Doch für die Sparer ist der Mann zum Alptraum geworden. Und dafür soll Draghi jetzt das Bundesverdienstkreuz bekommen? Viele Bundesbürger werden das als blanke Provokation empfinden.

Den Italiener Draghi zum Buhmann abzustempeln, greift aber trotzdem zu kurz. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins ja nicht aus Lust und Laune auf Null gedrückt. Die EZB agiert nicht im luftleeren Raum, sondern unter konkreten wirtschaftlichen Verhältnissen. Und da ist es nun einmal so, dass sich ein Euro-Land wie Deutschland höhere Zinsen leisten könnte, andere Euro-Staaten wie Italien oder Griechenland damit aber wohl vor dem finanziellen Kollaps stünden.

Dabei hat sich auch der deutsche Staat mit dem Nullzins gut arrangiert. Er bekommt noch Geld obendrauf, wenn er sich welches leiht. Den Bürgern wenigstens einen Teil der Zinsersparnisse etwa in Form niedrigerer Steuern oder zusätzlicher Anreize für die Altersvorsorge zurückzugeben, davon ist die Regierung in Berlin freilich weit entfernt. Am Ende kann man es auch so sehen: Dank Draghis EZB-Politik schwimmt der Bund im Geld. Da zeigt man sich eben mit einem Orden erkenntlich. So einfach ist das. Und so schwer erträglich.

