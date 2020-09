Der Zeitpunkt ist günstig. Denn wenn der Luftverkehr irgendwann nach der Corona-Pandemie wieder durchstarten kann, werden die Airlines in einer neuen EU unterwegs sein. Ihre Sonderrechte beim Emissionshandel sind dahin. Wer viel CO2 in die obersten Schichten unserer Atmosphäre bläst, muss bald dafür zahlen. Das Interesse an einem geordneten Luftraum ist insgesamt gewachsen. Hinzu kommt, dass auch zahlreiche hoheitliche Fragen inzwischen geklärt sind – wie beispielsweise in Deutschland, wo die Bundesregierung die Deutsche Flugsicherung eigentlich privatisieren wollte. Das wurde höchstrichterlich gestoppt. Nun hat man Klarheit.

Genau genommen wissen alle Beteiligten längst, dass an einer besseren Struktur am Himmel nichts vorbeiführt. Was die EU-Kommission da gestern präsentiert hat, ist zwar alt, aber immer noch nötig. Und es wurde um wichtige Komponenten erweitert – wie das Einbeziehen von Drohnen und Lufttaxis. Ob die Mitgliedstaaten die Neuordnung der Flugstraßen und der Luftüberwachung mitmachen, ist noch nicht sicher. Denn es geht immer auch um nationale Eigenheiten. Aber vielleicht gelingt die Überzeugungsarbeit ja schneller, wenn die 27 Regierungen erst errechnet haben, um wie viel ein neu geordneter Luftverkehr das eigene CO2-Budget entlastet.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020