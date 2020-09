Alte Zeit ist vorbei

Ein Chef, der stets das letzte Wort hat, eine Mitgliederbasis, die Jahr für Jahr schrumpft, eine Botschaft, die kein Gehör mehr findet, Frauen, die von wesentlichen Ämtern ausgeschlossen werden, und obendrein noch ein Missbrauchsskandal, in den Täter und Mitwisser bis in höchste Leitungsebenen verstrickt sind – wer ein solches Unternehmen leiten möchte, muss sehr mutig sein. Oder vielleicht verrückt. Das Unternehmen heißt katholische Kirche, und es ist natürlich mehr als ein Unternehmen, es ist eine Glaubensgemeinschaft, in der sich Hauptamtliche, also Priester, Bischöfe und der Papst, sowie Laien, die Gläubigen, auf dem Heilsweg zu Gott befinden.

Doch immer weniger Menschen wollen mitgehen auf diesem Weg, und immer weniger fühlen sich berufen, diese Menschen zu begleiten. Zwar gibt es viele Länder auf der Welt, es sind fast ausschließlich ärmere, für die dieser Heilsweg immer noch aussichtsreicher ist als das, was ihnen das Leben bietet. In Deutschland aber und anderen Industrienationen hat der Glaube an Bedeutung verloren, die Amtskirche sowieso. Das gilt im Übrigen auch für die evangelische Kirche.

Der Missbrauchsskandal hat die katholische Kirche in eine tiefe Krise gestürzt, und der Hauptgrund, weshalb es überhaupt so weit kommen konnte, sind die kirchlichen Hierarchien, die den Missbrauch von Macht und schließlich den von Kindern erst möglich gemacht haben. Der Zölibat, die verpflichtende Ehelosigkeit, die viele Priester als schwere Last empfinden, gehört zu dem Problemfeld dazu. Daneben ist die Frage nach der Rolle der Frauen, die ehrenamtlich das Gemeindeleben mit aufrechterhalten, von Weiheämtern aber ausgeschlossen werden, seit vielen Jahren ungeklärt. Der Vatikan grätscht in diese Diskussionen mit immer neuen Machtworten rein.

Die Kirche ist ein Traditionsbetrieb, sie soll sich nicht nach dem Zeitgeist richten, sondern von ihr wird geradezu erwartet, dass sie ihre Prinzipien hat und sich daran hält. In einer Welt, in der vieles möglich ist, bis hin zur Beliebigkeit, sehnen sich Menschen nach Wegweisern. Doch diese müssen verständlich sein und an ihrer Lebenswirklichkeit anknüpfen. Viele der theologischen Lehrmeinungen tun das heute nicht mehr. Wenn die Kirche, und das gilt auch für die evangelische, ihren Platz in der Gesellschaft behalten will, muss sie erstens mit den Menschen in Dialog treten und zweitens verständliche Botschaften senden.

Früher saßen die Menschen in Gottesdiensten, in denen sie kein Wort verstanden, weil sie auf Latein stattfanden. Das war egal, die Kirche gehörte zum Sonntag wie der Braten. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, hat in seiner Predigt am ersten Tag der Vollversammlung in Fulda gesagt, viele Katholiken neigten zur Sehnsucht nach der guten alten Zeit. Diese Haltung lähme. Dem ist nichts hinzuzufügen!

