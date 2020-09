Alternative

Moral und Geschäft sind häufig schwer unter einen Hut zu bringen. Das zeigt sich gegenwärtig am Fall des russischen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Seitdem ein Bundeswehrinstitut zweifelsfrei festgestellt hat, dass Nawalny zum Opfer eines chemischen Nervenkampfstoffs aus der Nowitschok-Gruppe geworden ist, wird der Ruf nach harten Sanktionen gegen Moskau immer lauter.

Ins Visier geraten ist dabei vor allem das auch schon vor der Giftattacke umstrittene Gas-Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Die Bundeskanzlerin gab sich bisher zwar alle Mühe, das eine vom anderen zu trennen. Doch nun hat sogar ihr Außenminister beides miteinander verknüpft. Angela Merkel dürfte das kaum gefallen haben. Denn der Druck auf die Bundesregierung, das Vorhaben zu stoppen, kommt jetzt nicht mehr nur von außen, sondern gewissermaßen auch von innen.

Zweifellos wäre eine solche Entscheidung ein klares Signal, dass Berlin nicht gewillt ist, es bei mahnenden Worten gegenüber Kreml-Chef Wladimir Putin zu belassen. Allerdings sollten auch mögliche Kollateralschäden bedacht werden. Merkel hat bei Nord Stream 2 stets von einem privatwirtschaftlichen Vorhaben gesprochen. Ein regierungsamtlich verfügter Baustopp käme für sie einer politischen Niederlage gleich. Ohnehin sind von dem 1200 Kilometer langen Röhren-Strängen durch die Ostsee bereits mehr als 1000 Kilometer verlegt. Ein vorzeitiges Ende dürfte milliardenschwere Schadenersatzforderungen aus der Wirtschaft nach sich ziehen.

Schwer wiegt auch der Umstand, dass ein Baustopp als Kleinbeigeben gegenüber US-Präsident Donald Trump gedeutet werden kann. Um den Absatz von teurem US-Fracking-Gas in Deutschland anzukurbeln, schreckt Trump auch vor völkerrechtswidrigen Sanktionen gegen die am Nord-Stream-Bau beteiligten Unternehmen nicht zurück.

Ganz so ohnmächtig gegenüber Putin ist die Bundesregierung im Fall Nawalny aber trotzdem nicht. So ist Russland zum Beispiel auch dringend auf Einnahmen aus Erdöl angewiesen. Also liegt es nahe, dass Deutschland stärker bei anderen ölexportierenden Staaten anklopft. Und was die umstrittene Pipeline betrifft, so könnte sie zwar fertiggestellt werden, doch deshalb muss Deutschland nicht gleich automatisch russisches Gas abnehmen.

Solange sich Putin vor einer umfassenden Aufklärung des Giftanschlags drückt, sollten die Lieferungen auf Eis gelegt werden. Zu Engpässen bei der Energieversorgung wird es deshalb jedenfalls nicht kommen. Schließlich gibt es ja noch andere Fernleitungen wie Nord Stream 1 oder die Jamal-Pipeline, um Deutschland mit russischem Gas zu beliefern. Mit dem aktuellen Projekt soll das nur nicht mehr etwa über Polen oder die Ukraine geschehen, sondern auf direktem Unterwasser-Weg zwischen Russland und Deutschland. Insofern geht das Argument ins Leere, die Bundesrepublik mache sich mit Nord Stream 2 stärker von Moskau abhängig. Moral und Geschäft müssen im Fall Nawalny kein Widerspruch sein, wenn die Bundesregierung verantwortungsvoll und geschickt agiert.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.09.2020