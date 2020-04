Altmaiers Wunschdenken

Peter Altmaier hat es versprochen: Kein Arbeitsplatz geht in Deutschland wegen Coronaverloren. Womöglich bereut der Wirtschaftsminister diesen Satz, weil er reinem Wunschdenken entspringt. Die Forschungsinstitute widersprechen jedenfalls Altmaier und reden im Frühjahrsgutachten Klartext: Sie erwarten eine schwere Rezession mit vielen Arbeitslosen.

Alles andere wäre ein Wunder. Schon in diesem Quartal könnte die Wirtschaft um fast zehn Prozent einbrechen, meinen die Institute. Dennoch entwerfen sie kein Untergangsszenario. Sollte der Shutdown nur kurze Zeit dauern, dürfte die reiche Bundesrepublik mit einem blauen Auge davonkommen und die Wirtschaftsleistung „nur“ um 4,2 Prozent schrumpfen.

Wie lange die Wirtschaft im künstlichen Koma bleiben muss, kann gegenwärtig keiner abschätzen. Nach Angaben des ifo-Instituts kostet der Shutdown pro Monat zwischen 150 und 260 Milliarden Euro. Das Frühjahrsgutachten erhöht deshalb den Druck auf die Politik, die Fesseln, die sie der Wirtschaft angelegt hat, nach Ostern wieder zu lockern. Sonst wird sich die Kollapsgefahr drastisch erhöhen.

Zwar führt an einer Rezession in diesem Jahr nichts vorbei, die Frage ist aber, wie schlimm sie sein wird. Die Wirtschaftsweisen haben dazu in ihrem Sondergutachten Ende März vier Szenarien – gekennzeichnet durch Buchstaben – entworfen. Ein kleines „v“ steht für einen kurzen Einbruch und schnelle Erholung. Dieses Szenario tritt wahrscheinlich ein, wenn die Politik nach den Ferien reagiert. Dauert alles länger, könnte ein großes „V“ die Wirtschaftsentwicklung beschreiben – mit einem tieferen Absturz und schneller Erholung. Das „U“-Szenario geht von einem tiefen Absturz mit schleppender Erholung aus. Am schlimmsten wäre der „L“-Krisenverlauf: ein abrupter, dauerhafter Absturz ohne Erholung.

Dass es zu einem brutalen Crash kommt, mag gegenwärtig unwahrscheinlich sein. Aber selbst bei milderem Verlauf steht fest: Auch die Wirtschaft wird nach Corona eine andere als vorher sein. Millionen Kurzarbeiter, viele Arbeitslose, keine Lohnerhöhung, mehr Hartz IV-Empfänger – die Kaufkraft wird erst einmal sinken. Deshalb ist kein Verlass darauf, dass die Verbraucher die Konjunktur nach der Krise kräftig anschieben werden. Und wenn unsere Nachbarn noch tiefer in die Rezession abrutschen, dürften die Exporte nicht gleich in die Höhe schießen. Und natürlich ist auch der Glaube naiv, dass die Groko mit ihren Milliarden-Hilfen alle Unternehmen retten kann. Es werden sich nicht alle vom Virus erholen – denn Corona bringt leider auch den Tod.

