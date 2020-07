Als der VfB Stuttgart vor einem Jahr in die Zweitliga-Saison startete, galt ein Scheitern bei der Mission Aufstieg als unvorstellbar – und doch wäre genau das beinahe passiert. Am Ende brachte den schwäbischen Fußball-Traditionsverein nicht die eigene Stärke ins Ziel, sondern die Schwäche der Konkurrenz.

Wenn also schon nicht als Enttäuschung, so müssen die vergangenen Monate zumindest als Warnung verstanden werden – und zwar versehen mit der Aufforderung, noch einmal alles zu hinterfragen. Denn sollten die Stuttgarter erneut nach einem Intermezzo aus dem Oberhaus absteigen, würde das aus dem Club endgültig einen Fahrstuhlverein machen – mit irreparablen Folgen. Jeder weitere Abstieg geht von nun an nicht nur mit finanziellen Einbußen, sondern auch mit einem Verlust von Identifikation und Bedeutung einher, nachdem der VfB in den vergangenen Jahren ohnehin schon eine rasante Talfahrt hingelegt hat. Mit der Betonung auf rasant.

Schicksalsgemeinschaft

Kurzum: Der Aufstieg hat erst einmal nur den Absturz gestoppt und dem Vorstandschef Thomas Hitzlsperger sowie Sportdirektor Sven Mislintat bei ihrem Vorhaben, den Club wieder in der 1. Liga zu etablieren, ein wenig Zeit, Geld und Handlungsspielraum verschafft. Aber noch immer stehen sie ganz am Anfang. Dazu reicht ein Blick auf die Mannschaft, die jung und talentiert ist, aber ebenso schnell in Bedrängnis zu bringen. Im Prinzip ist ihr Team so fertig wie der Stuttgarter Hauptbahnhof. Es fehlt noch viel, vor allem Stabilität.

In der Bundesliga, gerade an einem notorischen Nörgler-Standort wie Stuttgart, können aber fehlende Widerstandsfähigkeit und stete Wechselhaftigkeit schnell zum Problem werden. Erst recht, weil die beiden Chefs Hitzlsperger und Mislintat selbst nicht über jeden Zweifel erhaben sind. Sie predigen Kontinuität, entließen in der Winterpause aber ihren Wunschtrainer Tim Walter. Dessen Nachfolger Pellegrino Matarazzo sprachen sie hingegen in der Krise das Vertrauen aus. Der Aufstieg gibt ihnen zunächst einmal recht.

Doch spannend wird es erst bei der nächsten Negativserie. Ob die schon jetzt verkündete Jobgarantie für den Trainer dann noch gilt? Klar ist auf jeden Fall: Mit einer Entlassung würden sich Hitzlsperger und Mislinat endgültig unglaubwürdig machen, weshalb es von nun an eine schwäbische Schicksalsgemeinschaft gibt: Scheitert Matarazzo, scheitert ebenso der neue Stuttgarter Weg – und damit auch das Führungsduo.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.07.2020