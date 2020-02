Millionen zusätzliche schnelle Internetanschlüsse in Baden-Württemberg verspricht der Telekommunikationsanbieter Vodafone – das ist ein Wort, möchte man meinen. Tatsächlich ist schnelles Internet immer besser als langsames, die Vodafone-Offensive hat dennoch einen kleinen Makel. In den Genuss der supermodernen Gigabit-Anschlüsse sollen zunächst Privathaushalte in größeren Städten kommen. Auch dagegen lässt sich wenig einwenden. Doch der Bedarf an schnellem Internet ist an anderen Stellen im Land erheblich größer – und zwar nicht nur bei privaten Haushalten, sondern auch bei Unternehmen.

Erst vor wenigen Tagen hat Baden-Württemberg öffentliche Fördergelder in Millionenhöhe für eine bessere Internetversorgung auf dem Land bereitgestellt, und dabei auch den Neckar-Odenwald-Kreis prominent berücksichtigt. Und genau hier muss die Politik am Ball bleiben. Bei allem Verständnis für die Bedürfnisse von Vodafone-Kunden: Ungestörter Genuss von Streamingdiensten wie Netflix oder Spotify hat keine Vorfahrt. Schnelles Internet ist grundlegender Bestandteil der Infrastruktur für Unternehmen – gerade auf dem Land. Nur wer den digitalen Anschluss nicht verpasst, kann im weltweiten Wettbewerb mithalten und Arbeitsplätze sichern. Diesem Thema muss Baden-Württemberg höchste Priorität einräumen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020