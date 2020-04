Es klingt zunächst merkwürdig. Man denkt an einen Notfall, an einen Einsatz – aber dann tönt aus dem Lautsprecher des roten Fahrzeugs „Immer wieder geht die Sonne auf“, dazu Segenssprüche der Geistlichen des Ortes. So ungewöhnlich haben Freiwillige Feuerwehr, Kirchen und Vereine im Mannheimer Vorort Wallstadt die Menschen zu Ostern überrascht und erfreut.

„Immer wieder geht die Sonne auf“ – man mag über den Schlager von Udo Jürgens schmunzeln. Aber die Liedzeile „Denn Dunkelheit für immer gibt es nicht, die gibt es nicht“ ist letztlich die Schnulzenversion der Osterbotschaft. Am Ende siegt das Leben! In der gegenwärtigen Corona-Krise zeige sich zwar, wie „Dunkelheit in unser Leben hineinkriecht“, so der Freiburger Erzbischof Stephan Burger in seiner Osterpredigt. Doch die Kraft der österlichen Botschaft liege darin, „dass auf Dunkelheit und Sorgen ein Neuanfang folgt“.

Jeder kann helfen

Mag dieses Osterfest noch so ungewöhnlich, für manche Menschen auch von Einsamkeit und dem Fehlen vertrauter Begegnungen gezeichnet sein – es gibt doch immer Zeichen der Hoffnung, Zeichen des Lebens.

Im Mannheimer Rosengarten wäre in der Woche nach Ostern auch alles Dunkel geblieben. Sonst findet hier – seit über 30 Jahren – zu diesem Zeitpunkt der Kardiologenkongress statt. Eine Großveranstaltung mit internationaler Anziehungskraft, bei der jede helfende Hand gebraucht wird. Aber nun wären alle Mitarbeiter zum Nichtstun verdammt.

Doch der Rosengarten setzt ein Zeichen, öffnet seine Räume kostenlos für ein regionales Blutspendezentrum. Es ist ein nachösterliches Zeichen für das Leben – denn der lebensrettende Saft wird auch in der Corona-Krise dringend gebraucht, die Bedingungen für Blutspenden sind aber schwieriger geworden. Nun kann jeder selbst ein Zeichen setzen, sich als Blutspender melden und so helfen, Leben zu retten. Auch – und gerade – in dieser Krise. Damit das Leben siegt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020